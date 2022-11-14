Вже взимку збірна України з футболу може отримати нового головного тренера. Чинний керманич Олександр Петраков має контракт лише до кінця 2022 року.

До теми Ротація збірної України: Сергій Ребров вже взимку може очолити головну команду

Поки ж сторони не обговорювали питання продовження співпраці, але у ЗМІ постійно ходять чутки про зацікавленість УАФ у підписанні Сергія Реброва. Нині легенда Динамо тренує Аль-Айн з ОАЕ.

Ребров почав перемовини з УАФ

Як повідомляє ресурс "Брутальний футбол", Сергій Станіславович прибув до Києва. За їх інформацією, Ребров зустрівся з представниками УАФ і почав обговорення можливої співпраці.

В асоціації хочуть, щоб тренер почав свою роботу зі збірною до старту відбору на Євро-2024 у березні 2023 року. У спеціаліста ж діє контракт з Аль-Айном до літа наступного року. Очікується, що сторони можуть розійтись у січні за взаємною згодою.

Історія Реброва в Аль-Айні

Ребров і його команда є чинними чемпіонами ОАЕ. Наразі Аль-Айн після 10-ти турів іде шостим, відстаючи від лідера Аль-Ахлі на п'ять балів. Влітку до команди приєднався капітан збірної України Андрій Ярмоленко, який вже забив 3 голи та віддав 3 асисти.

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Нагадаємо, що Олександр Петраков очолив національну збірну у серпні 2021 року після відходу Андрія Шевченка. Разом з ним команда вийшла в плей-офф відбору на ЧС-2022, але у фіналі програла Уельсу. Також Україна не змогла вийти у дивізіон А Ліги націй, поступившись путівкою шотландцям.