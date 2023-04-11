Екснападник збірної України привітав Одесу світлиною із радянською символікою: фото

Колишній форвард збірної України насолоджується позафутбольним життям. Андрій Воронін виїхав із ворожої Росії після початку повномасштабного вторгнення, але 10 квітня зашкварився через пост у соцмережах.

Через свій інстаграм Андрій Воронін вирішив привітати рідну Одесу та її мешканців зі "святом". Але зробив це російською. Колишній футболіст виклав у сторіс в інстаграмі світлину із забороненою в Україні радянською символікою – зіркою з серпом та молотом.

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Зашквар від легенди збірної України

На самому зображенні був написаний текст мовою ворога: "10 квітня День визволення Одеси від німецько-фаш*стських загарбників".

З днем визволення Одеси – 10 квітня,

– написав Воронін.



Воронін привітав Одесу зі "святом" / Скриншот зі сторіс Андрія

Розірвав усі робочі стосунки з Росією

Нагадаємо, що протягом своєї кар'єри футболіста Воронін виступав у країні-агресора. Взимку 2010-го Андрій підписав контракт із московським Дінамо. Погравши там майже два роки відправився в оренду у Німеччину, але по її закінченню повернувся назад у Росію.

У липні 2014-го Воронін оголосив про закінчення кар'єри. У жовтні 2021 року повернувся до Росії та став асистентом головного тренера у Дінамо Москва. Працював у клубі до 1 березня та розірвав угоду через повномасштабне вторгнення Росії у його рідну Україну.

Цікаво, що Воронін продовжив контракт із російським клубом лише за день до початку повномасштабної війни.

Після чого Андрій "проїхався" по сусідньому народу.

У листопаді 2022-го українець взяв участь у матчі "Ми граємо за мир", який був присвячений Дієго Марадоні. На жаль, серце аргентинця перестало битись 25 листопада 2020 року. Перемога у поєдинку здобули футболісти у синьому, Андрій Воронін відзначився голом.