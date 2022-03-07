Вони знищують наш світ, нашу націю, – Чигринський про війну в Україні

Дмитро Чигринський виступає у Греції, але уся його родина проживає в Україні, де відбувається війна після того, як вдерлась Росія. Футболіст прокоментував єдність українців у складний час.

Чигринский: як ніколи пишаюся тим, що я українець

Український захисник Іонікоса розповів про війну, яка об'єднала усю Україну. Уся сім 'я Дмитра Чигринського залишилась у рідній країні, а батько навіть допомагає волонтерам. Футболіст під час військових дій зміг вивести дружину з України.

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"Загалом ситуація проста. Ми — вільна країна, яку атакують. Вони знищують наш світ, нашу націю. У ці дні на моїй Батьківщині, в Україні, усі люди – мої брати, і коли я бачу, як хтось помирає щодня, то помирає щось у мене всередині. Я бачу, які вони єдині і як борються. Мені дуже важко про це говорити", – сказав ексгравець української збірної.

"Для мене усі українці – герої"

Він не став розповідати історію про те, як забирав дружину з України. Але зізнався, що у такий складний час сильно пишається українцями, які залишились у країні та боронять цілісність власної держави.

Чигринський назвав таких людей героями.

Всі в Україні у важкому становищі. Зараз я як ніколи пишаюся тим, що я українець. Вони єдині. Я щодня посилаю всі свої сили, свої думки тим, хто залишився там захищати свою країну, нашу землю. Я молюся богу за всі ці родини і пишаюся тим, що я українець. Коли я бачу своїх земляків, які захищають мою країну, вони дають мені сили продовжувати тут. Для мене всі українці – герої,

– розповів Чигринський.

"Земляки в Україні дають мені сили продовжувати боротьбу тут"

Чигринський виступає у Греції, тому йому доводиться переживати усе на відстані. Дмитро зізнався, що йому складно налаштовуватись на матчі у час, коли над головами українців літають ворожі бойові ракети.

"Це зовсім нелегко, але, як я вже казав, мої батьки та земляки в Україні дають мені сили продовжувати боротьбу тут. Хто стоїть за свободу, мир, той мій брат. Мені дають сили й ті, хто прагне зупинити війну", – відповів футболіст.

Відзначимо, що свій гол Іонікос у матчі проти ПАОКа присвятив Україні та її народу, який дає гідний бій російським загарбникам.

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