Присвятили гол Україні

Дмитро Чигринський вивів команду з капітанською пов'язкою на матч проти ПАОКа. Український центрбек вперше був у ролі капітана Іонікоса, пише 24 канал.

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Поєдинок закінчився нічиєю 1:1. Єдиний гол гостей був присвячений Україні, яка потерпає від нападу Росії. Після результативному удару Турама уся команда підбігла до лави запасних, футболісти відсвяткували гол із синьо-жовтим прапором.

Команда підтримала не лише Дмитра Чигринського, а й увесь український народ.

Додамо, що Чигринський відіграв увесь матч. Його клуб після цієї мирової з 26 очками йде 11-м.

Відео святкування голу

Чигринський: Це не війна України, це війна людства

Чигринський висловив свою думку щодо військових дій в Україні. Футболіст зазначив, що його батько активно допомагає волонтерам. Дмитро назвав ці військові дії війною людства. Про це повідомив Sport.es.

Моєму батькові 68 років він допомагає волонтерам на війні. Він служив у армії. Це не війна України, це війна людства,

– сказав український оборонець.

Чигринський виступає в Іонікосі з вересня 2021 року.

Його угоду розрахована до кінця червня 2022-го.

У цьому сезоні відіграв 21 матч, у яких не відзначився результативними діями.

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