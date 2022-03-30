Ващук: У мене є відчуття, що вони не повернуться

Колишній футболіст розповів про "визволителів" у Гостомелі. Він вважає, що більшість з них не повернуться додому.

До теми У мій будинок з дружнім візитом заїхали "визволителі", – ексгравець Динамо Ващук

Вони не знають, що робити. У них немає їжі. Вони зламують будинки та шукають їжу. Деякі мародерять,

– сказав ексфутболіст.

"Вони розуміють, що вони не повернуться. У мене є відчуття, що вони не повернуться. А якщо й повернуться, то повернуться вже геть інший склад, той що обманутий. І такі підуть на Москву сам", – зазначив Ващук.

10 березня ексфутболіст виїхав зі своєю родиною із Гостомеля. Він також розповідав, що рашисти захопили його будинок.

"Будинок? Головне, щоб він був не зруйнований, але в мене ціль була виїхати з сім’єю. Як буде з будинком я не знав. Так, я дуже засмучений, але я ж не можу нічого рішить. Поїхати їх вбивати я не можу, це не правильно. Я сам не зможу ж. Їх треба відтіснити", – додав колишній гравець національної команди.

До слова. Владислав Ващук зіграв 63 матчі за національну збірну України. Окрім Динамо він грав за Спартак, Чорноморець, Львів та Волинь.