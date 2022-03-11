"Миру нам усім"

Легендарний захисник повідомив у своєму інстаграмі, що 10 березня його родина успішно евакуювалася з Гостомеля. Ексгравець Динамо зазначив, що тепер його сім'я в безпеці, всі приходять до тями.

Варте уваги Російські військові втретє обстріляли стадіон Десни: фото розрух

Друзі! Вчора з дітьми виїхали гуманітарним коридором із Гостомеля. Все гаразд, приходимо до тями. Спасибі всім, хто підтримував. Все буде добре. Миру нам усім,

– написав ексгравець у своєму інстаграмі.



Ващук із сім'єю вибрався з Гостомеля / Фото з інстаграму ексгравця

27 лютого Ващук повідомляв, що перебуває у Гостомелі у підвалі з дітьми, ховаючись від обстрілів.

Владислав Ващук зіграв 63 матчі за національну збірну України. Окрім Динамо він грав за Спартак, Чорноморець, Львів та Волинь.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!