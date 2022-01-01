Вони неймовірні фанати, – Миколенко дав перший коментар в Евертоні
Джерело:сайт Евертона
Футболіст збірної України Віталій Миколенко 1-го січня перейшов з Динамо в Евертон. Український захисник дав перший коментар в англійському клубі.
Миколенко: Завжди мріяв грати у Прем'єр-лізі
Миколенко зізнався, що завжди мріяв грати в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ). Футболіст переконаний, що стиль АПЛ підійде йому.
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"Я завжди мріяв грати у Прем'єр-лізі. Англійський футбол – це місце, де зародилася гра, і я думаю, що він дуже добре підійде для моєї гри", – сказав Віталій.
Миколенко сподівається, що продовжить розвиватися як футболіст в Евертоні.
Мені 22 роки, але я не почуваюся молодою людиною. У мене є досвід гри на європейському рівні, і я сподіваюся, що продовжуватиму вдосконалюватися як гравець,
– заявив Віталій.
Також українець звернув увагу на фанатів Евертона.
"Я дуже радий можливості зіграти перед нашими вболівальниками в Евертоні. Я бачив кілька останніх ігор на "Гудісон Парк", і вони були неймовірні. Вони неймовірні фанати, перед якими я відчуваю велику відповідальність", – резюмував Миколенко.
Миколенко перейшов до Евертона
- Евертон і Динамо оголосили про трансфер Віталія Миколенка. Миколенко уклав контракт з Евертоном до 2026 року.
- У новому клубі Віталій буде грати під 19-м номером. Евертон очолює іспанський тренер Рафаель Бенітес.
- Наразі команда посідає 15-е місце у турнірній таблиці АПЛ.