Вони несповна розуму, – Срна різко відреагував на бажання Росії провести чемпіонат Європи
25 березня 2022 , 17:46Читать новость на русском
Джерело:ITV
Директор з футболу Шахтаря Дарійо Срна прокоментував інформацію про те, що Росія подала заявку на проведення фінальної частини Євро у 2028-го або 2032 році.
Живуть у іншому світі
Очікувалося, що Велика Британія та Ірландія будуть єдиними претендентами на проведення чемпіонату Європи-2028, але в останній момент Туреччина та Росія також висунули свої кандидатури.
До слова Це не та допомога, яка нам потрібна, – Срна розкритикував керівництво європейських ліг
"Не можу повірити, що вони зробили це. Вони всі повинні сісти до в’язниці через те, що зробили. Вони, мабуть, жартують. Вони несповна розуму. Живуть у своєму світі, не з нами", – сказав Дарійо Срна.
- Раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон запропонував передати право проведення Євро-2028 Україні.
- А президент УАФ Андрій Павелко заявив, що Євро ми вже мали, тому краще провести чемпіонат світу в Україні.