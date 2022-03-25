Живуть у іншому світі

Очікувалося, що Велика Британія та Ірландія будуть єдиними претендентами на проведення чемпіонату Європи-2028, але в останній момент Туреччина та Росія також висунули свої кандидатури.

До слова Це не та допомога, яка нам потрібна, – Срна розкритикував керівництво європейських ліг

"Не можу повірити, що вони зробили це. Вони всі повинні сісти до в’язниці через те, що зробили. Вони, мабуть, жартують. Вони несповна розуму. Живуть у своєму світі, не з нами", – сказав Дарійо Срна.