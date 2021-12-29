Вони не вміють судити, – Маркевич вщент розкритикував українських арбітрів
29 грудня 2021 , 11:08Читать новость на русском
Джерело:Footboom
Колишній головний тренер Металіста, Дніпра та збірної України Мирон Маркевич поділився думкою про те, хто став найкращим українським арбітром у 2021 році.
Маркевич негативно оцінює вітчизняний суддівський корпус. На мінімальну похвалу заслужила лише Катерина Монзуль.
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"Українські рефері не вміють судити. Ось хто у нашій країні кращий арбітр? Ну, можливо, Катерина Монзуль. Але ж вона постійно працює із системою VAR, тому їй легше", – зазначив Маркевич.
Досягнення Монзуль
- Катерина Монзуль – найкраща арбітриня України. У 2021 році Монзуль посіла четверте місце у списку найкращих арбітринь за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики.
- В активі українки є робота на фіналах жіночої Ліги чемпіонів та чемпіонату світу у 2014 та 2015 роках відповідно. Після ЧС-2015 Монзуль отримала звання найкращої арбітрині світу за версією IHHFS.
- Катерина працювала на матчах Ліги Європи, Олімпійських ігор та відборі на чоловічий чемпіонат світу.
Хто зараз керує українськими арбітрами?
Раніше УАФ призначили відомого італійця Ніколо Ріццолі на посаду куратора арбітражу в Україні. Разом з Лучано Лучі вони працюватимуть над підвищенням рівня суддівства в УПЛ.