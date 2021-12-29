Вони не вміють судити, – Маркевич вщент розкритикував українських арбітрів

Колишній головний тренер Металіста, Дніпра та збірної України Мирон Маркевич поділився думкою про те, хто став найкращим українським арбітром у 2021 році.

Маркевич негативно оцінює вітчизняний суддівський корпус. На мінімальну похвалу заслужила лише Катерина Монзуль.

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"Українські рефері не вміють судити. Ось хто у нашій країні кращий арбітр? Ну, можливо, Катерина Монзуль. Але ж вона постійно працює із системою VAR, тому їй легше", – зазначив Маркевич.

Досягнення Монзуль

Катерина Монзуль – найкраща арбітриня України. У 2021 році Монзуль посіла четверте місце у списку найкращих арбітринь за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики.

В активі українки є робота на фіналах жіночої Ліги чемпіонів та чемпіонату світу у 2014 та 2015 роках відповідно. Після ЧС-2015 Монзуль отримала звання найкращої арбітрині світу за версією IHHFS.

Катерина працювала на матчах Ліги Європи, Олімпійських ігор та відборі на чоловічий чемпіонат світу.

Хто зараз керує українськими арбітрами?

Раніше УАФ призначили відомого італійця Ніколо Ріццолі на посаду куратора арбітражу в Україні. Разом з Лучано Лучі вони працюватимуть над підвищенням рівня суддівства в УПЛ.