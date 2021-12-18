Монзуль про початок кар'єри: На той час це була дивина

Катерина розповіла, що розпочала кар'єру арбітрині на початку 2000 років, коли, за її словами, жіночий арбітраж був дивиною.

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Це зараз УАФ розвиває жіночий футбол, арбітраж. На той час я судила юнацький футбол, районні змагання, крок за кроком усе було,

– сказала Монзуль.

Вона зазначила, що вболівальники після перших хвилин матчу починають обговорювати, хто ж судить поєдинок.

"У вболівальників свій темперамент вони приходять просто відпочити. Коли проходитиме 5 – 10 хвилин, то у них уже не про футбол думки. Вони починають обговорювати: "А хто ж там судить, чоловік чи жінка?" На той час це була дивина, це був тільки початок", – сказала арбітриня.

Вона заявила, що не звертає уваги на сексистські висловлювання, мовляв, "жінки мають варити борщ, а не судити футбол".

"Я намагаюся на це не зважати. Але, в принципі, хіба жінка не повинна займатися господарством? Повинна. Виховувати дітей – повинна", – переконана Монзуль.

Разом з тим, українська арбітриня заявила, що сексистські фрази ранять її.

У душі – це прикро. Намагаюся з часом змінювати ставлення до цього. Щиро скажу, що у глибині душі мені прикро,

– сказала Монзуль.

Досягнення Монзуль