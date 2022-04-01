Вони не хочуть розуміти, що відбувається, – Цуренко про мовчання тенісистів із Росії та Білорусі

Леся Цуренко розповіла, як на повномасштабне вторгнення Росії в Україну відреагували білоруські та російські тенісисти. Українка зізналась, що лише двоє висловили свою думку.

Цуренко: Війна – це щось набагато більше, ніж теніс

135-та ракетка світу подякувала усім тенісистам, які простягнули руку допомоги у складний для України час. Однак Цуренко зізналась, що очікувала від деяких від тенісистів більшого.

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Леся зазначила, що для більшості тенісистів нічого не відбувається, вони далі продовжують займатись справою усього їх життя.

"Думаю, що, швидше за все, не всі розуміють, що відбувається і в якому масштабі. Війна – це щось набагато більше, ніж теніс. Іноді важко перебувати у цьому світі та бачити, що насправді мало що змінилося. Для більшості гравців нічого не відбувається. А мені, як українці, від цього дуже боляче", – розповіла тенісистка з України.

Розповіла Цуренко про мовчання російських та білоруських колег "по чеху". Леся не розуміє такого ігнорування росіян та білорусів на тлі жахливих подій в Україні. Лише двоє відгукнулись після нападу Росії.

Особисто від російського гравця була лише одна реакція. І ще від одного гравця із Білорусі. Я гадки не маю, що вони думають або що вони знають. Я думаю, деякі з них навіть намагалися ігнорувати мене. Мені було сумно, що лише двоє з них прийшли та поговорили про цю ситуацію. Я думаю, що вони не розуміють чи не хочуть розуміти, що відбувається. Я повторюсь. Це боляче для мене та для всіх українців,

– розповіла українська тенісистка.

Говорити "Ні війні" вже запізно

Українка розповіла про заклики "Ні війні", хоча сама б більше хотіла побачити уточнення у цьому вислові "Зупиніть російську агресію".

На її думку, вже запізно просто говорити "Ні війні", коли зруйновано багато українських міст, дуже велика кількість загиблих мирних жителів.

Звичайно, я б воліла, щоб вони порушили цю тему, порушили її публічно в соцмережах, поговорили зі мною, але, на жаль, цього не сталося. Я не знаю, чи зміниться це, чи зміниться щось у їхньому мисленні,

– зізналась Леся.

На жаль, після нападу Росія Цуренко не може повернутись у рідний Київ, де вона проживала. Леся зауважила, що усі її майбутні плани та мрії поза кар'єрою були завжди пов'язані зі столицею України. Тепер на найближчий час тенісистка вимушена шукати прихисток за кордоном, адже тренуватись в Україні немає можливості.

Цуренко вже протягом трьох матчів поспіль не знає смаку перемог. В 1/8 фіналу в іспанській Марбельї українка програла француженці Осеан Доден – 6:4, 7:6.