Вони хочуть перемогти, як і ми, – тренер Шотландії про майбутній матч з "синьо-жовтими"

Збірна України 1 червня зіграє проти команди Шотландії у відбірковому матчі плей-офф чемпіонату світу-2022. Переможець поєдинку 5 червня зустрінеться з Уельсом.

Кларк: У них буде хороша команда, і вони будуть готові на 100%

Матч Україна – Шотландія мав відбутися ще в березні, проте через повномасштабне вторгнення Росії його перенесли на червень. Наставник збірної шотландців Стів Кларк поділився думками щодо важливого поєдинку проти українців.

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Ми не звертаємо уваги на розмови (про умови матчу для України – 24 канал). Добре, що ми зіграємо. Хотіли, щоб ця гра відбулася, і ніхто не бажав отримати автоматичний вихід у фінал чи не грати поєдинок. Це добре, що вони (гравці збірної України – 24 канал) отримали можливість виїхати з країни, а деякі з них упродовж кількох тижнів брали участь у тренувальному зборі,

– зазначив тренер.

Головний тренер шотландців наголосив на тому, що незабаром до "синьо-жовтих" доєднаються легіонери.

"Звісно, до них ще приєднаються 9-10 гравців з Європи. У них буде хороша команда, і вони будуть готові на 100%, як і ми. Кожен говорить, що українці будуть надмотивовані, але ви побачите, що наші хлопці будуть мотивовані поїхати у Катар, як і вони", – сказав шотландський спеціаліст.

Гра відбудеться у шотландському місті Глазго. Спеціаліст вважає, що фактор домашнього поля не відзначиться на грі його підопічних.

"Фактор домашнього поля? Гадаю, він не вплине на гру, або ж на те, як гратимуть вони чи ми. Кожен у Європі продемонстрував солідарність з Україною. Ми знаємо, що ситуація є жахливою. Проте це футбол: вони хочуть перемогти, як і ми", – додав фахівець.

Підготовка українців до матчу з Шотландією