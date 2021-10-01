Світоліна: Я боролась за кожне очко

Українська теінсистка не помічає на своєму шляху конкуренток у США. Еліна Світоліна в 1/8 фіналі здобула переконливу перемогу та стала однією з чвертьфіналісток турніру.

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Еліна поділилась першими враженнями від звитяги над румункою Габріелою Русе. Українка запевнила, що поєдинок був дуже складним із тяжними геймами. Еліна старалась показувати свій теніс та нав'язувати його суперниці. Слова українки цитує БТУ.

До слова. Стартовий гейм тенісистки не змогли взяти протягом 17 хвилин. Світоліна лише з п'ятого разу змогла реалізувати брейк-пойнт та залишити перший розіграш у партії за собою.

Щодня потрібно адаптовувати до місцевих умов. Відчувала хорошу підтримку глядачів, дякую їм за це. У матчі проти Русе найбільше задоволена вольовими якостями, я боролась за кожне очко, щоб перемогти у двох сетах. У цій грі я була стійкою та змагалась за кожен м'яч,

– заявила Світоліна.

Найкраща тенісистка України щиро зраділа після перемоги над румункою. Еліна відправила тенісний м'яч на трибуни, які тепло привітали її з успіхом.

Відео переможного розіграшу Світоліної

Чвертьфінальний матч Світоліна проведе 1 жовтня. Її суперницею стане тенісистка з Тунісу Он Жабер. Орієнтовний початок зустрічі о 20:00 за Києвом. До цього матчу українка ще жодного разу не програвала Жабер.