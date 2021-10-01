Еліна Світоліна – Габріела Русе 2:0 (6:3, 6:3)

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За трохи менше як 2 години Світоліна оформила два ейси, двічі помилилася при подачі і реалізувала чотири брейкпоінта. У свою чергу, 98-й номер рейтингу WTA Русе чотири рази подала навиліт, допустила чотири подвійні помилки і зробила один брейк.

Відзначимо, що це була перша офіційна зустріч тенісисток.

У наступному колі турніру Chicago Fall Tennis Classic Світоліна зустрінеться з Онс Жабер, яка в третьому раунді переграла господарку кортів Джесіку Пегулу з рахунком 1:6, 6:2, 6:3.

До слова! Еліна Світоліна виграла попередній турнір в Чикаго, зараз – уже дійшла до 1/4 фіналу.