Свитолина: Я боролась за каждое очко
Украинская тенисистка не замечает на своем пути конкуренток в США. Элина Свитолина в 1/8 финале одержала убедительную победу и стала одной из чвертьфиналисток турнира.
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Элина поделилась первыми впечатлениями от победы над румынкой Габриелой Русе. Украинка заверила, что поединок был очень сложным с тяжелыми геймами. Элина старалась показывать свой теннис и навязывать его сопернице. Слова украинки цитирует БТУ.
Ежедневно нужно адаптировать к местным условиям. Чувствовала хорошую поддержку зрителей, спасибо им за это. В матче против Русе больше довольна волевыми качествами, я боролась за каждое очко, чтобы победить в двух сетах. В этой игре я была устойчивой и соревновалась за каждый мяч,
– заявила Свитолина.
Лучшая теннисистка Украины искренне обрадовалась после победы над румынкой. Элина отправила теннисный мяч на трибуны, которые тепло поздравили ее с успехом.
Видео победного розыгрыша Свитолиной