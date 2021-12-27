Вольова перемога: Челсі на виїзді обіграв Астон Віллу та наздогнав Ліверпуль – відео голів

У 19-му турі АПЛ зусиллями Лукаку та Жоржіньо Челсі вирвав важливі три очки, що дозволили продовжити гонку за Ліверпулем та Манчестер Сіті.

Астон Вілла – Челсі 1:3

Голи: Джеймс, 28 (авт.) – Жоржіньо, 34 (пен.), 90+3 (пен.), Лукаку, 56

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Першими забили "аристократи", але у свої ворота. Автор автогола – Ріс Джеймс. До 34-ї хвилини "сині" відігралися завдяки черговому пенальті у виконанні італійця Жоржіньо.

У другому таймі на полі з'явився бельгійський форвард Ромелу Лукаку, який цю можливість втілив у гол. Форвард виграв позицію у захисника біля 11-метрової позначки та головою підрізав подачу з флангу у кут ворота "левів".

Остаточно добив бірмінгемців Жоржіньо все з того ж пенальті.

Для Челсі це перша перемога за три тури в АПЛ. Команда Томаса Тухеля набрала 41 очко та наздогнала Ліверпуль у турнірній таблиці. Проте "червоні" мають матч у запасі.

Астон Вілла – Челсі відеоогляд