Зінченко у старті

Українець Олександрі Зінченко вийшов у стартовому складі на цей матч на традиційній позиції лівого захисника. Для нього це була п'ята поспіль гра, коли він виходить на поле з перших хвилин.

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Вже до 25-ї хвилини рахунок на табло був 4:0 на користь господарів поля. При цьому два голи було забито з пенальті.

Однак вже по перерві Лестер зумів повернути інтригу, коли за десять хвилин забив тричі, скоротивши відставання до мінімуму.

Та після цього "містяни" забили ще двічі та виграли матч з рахунком 6:3.

Завдяки цій перемозі Манчестер Сіті закріпив своє лідерство у турнірній таблиці, набравши після 19 турів 47 очок.

Вже 29 грудня команди зіграє наступний матч проти Брентфорда на виїзді, а 1 січня 2022 року прийме вдома Арсенал.