Володимира Вірчиса могли вбити: нова версія загадкової смерті боксера
Джерело:Сегодня
Прессекретар Федерації боксу України Павло Добрянський прокоментував смерть відомого українського ексбоксера Володимира Вірчиса.
Добрянский заявив, що повідомлялося і про самогубство, і про те, що колишньому атлету заборгували великі гроші, уточнивши, що це неофіційна інформація.
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Через останнє, нібито, його й могли вбити. До речі, кажуть, що він був вразливою людиною. Нещодавно перехворів на COVID-19, писав про це в себе на сторінці. Написав, що йому важко, але знайде в собі сили боротися. Головне, щоб був розум, а решта – справа наживна,
– зазначив Добрянський.
Водночас поліція Києва повідомила, що Вірчиса знайшли повішеним на конструкції однієї з будівель, а слідів насильницької смерті та боротьби попередньо не виявили.
"Поблизу багатоповерхівки є будівля, чи офіс, чи бойлерна, де його і знайшли повішеним. Що стосується версій, то вони відпрацьовуються", – заявила пресофіцер Дніпровського управління поліції Києва Оксана Ліщук.
Що відомо про смерть Володимира Вірчиса
- Володимир Вірчис народився 18 серпня 1973 року у Каховці. У 1999 році розпочав професійну кар'єру.
- Його тіло знайшли повішеним на одній з вулиць Києва вночі, 28 січня. На ранок до поліції надійшло звернення від його дружини, що він вийшов вночі з дому і не повернувся. Її запросили на упізнання, де і встановили, що це саме Вірчис.
- Володимир Вірчіс був інтерконтинентальним чемпіоном за версією IBF (2003 – 2004), інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO (2005 – 2006).
- У травні 2007 року, нокаутувавши чемпіона Європи Паоло Відоца, Вірчіс став чемпіоном Європи EBU.