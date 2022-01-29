Володимира Вірчиса могли вбити: нова версія загадкової смерті боксера

Прессекретар Федерації боксу України Павло Добрянський прокоментував смерть відомого українського ексбоксера Володимира Вірчиса.

Добрянский заявив, що повідомлялося і про самогубство, і про те, що колишньому атлету заборгували великі гроші, уточнивши, що це неофіційна інформація.

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Через останнє, нібито, його й могли вбити. До речі, кажуть, що він був вразливою людиною. Нещодавно перехворів на COVID-19, писав про це в себе на сторінці. Написав, що йому важко, але знайде в собі сили боротися. Головне, щоб був розум, а решта – справа наживна,

– зазначив Добрянський.

Водночас поліція Києва повідомила, що Вірчиса знайшли повішеним на конструкції однієї з будівель, а слідів насильницької смерті та боротьби попередньо не виявили.

"Поблизу багатоповерхівки є будівля, чи офіс, чи бойлерна, де його і знайшли повішеним. Що стосується версій, то вони відпрацьовуються", – заявила пресофіцер Дніпровського управління поліції Києва Оксана Ліщук.

Що відомо про смерть Володимира Вірчиса