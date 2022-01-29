Владимира Вирчиса могли убить: новая версия загадочной смерти боксера
Источник:Сегодня
Пресс-секретарь Федерации бокса Украины Павел Добрянский прокомментировал смерть известного украинского экс-боксера Владимира Вирчиса.
Добрянский заявил, что сообщалось и о самоубийстве, и о том, что бывшему атлету задолжали большие деньги, уточнив, что это неофициальная информация.
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Из-за последнего, якобы, его и могли убить. Кстати, говорят, что он был ранимым человеком. Недавно переболел COVID-19, писал об этом у себя на странице. Написал, что ему тяжело, но найдет в себе силы бороться. Главное, чтобы был ум, а остальное – дело наживное,
– отметил Добрянский.
В то же время полиция Киева сообщила, что Вирчиса нашли повешенным на конструкции одного из зданий, а следов насильственной смерти и борьбы предварительно не обнаружили.
"Вблизи многоэтажки есть здание, то ли офис, то ли бойлерная, где его и нашли повешенным. Что касается версий, то они отрабатываются", – заявила пресс-офицер Днепровского управления полиции Киева Оксана Лищук.
Что известно о смерти Владимира Вирчиса
- Владимир Вирчис родился 18 августа 1973 года в Каховке. В 1999 году начал профессиональную карьеру.
- Его тело нашли повешенным на одной из улиц Киева ночью, 28 января. На утро в полицию поступило обращение от его жены, что он вышел ночью из дома и не вернулся. Ее пригласили на опознание, где и установили, что это именно Вирчис.
- Владимир Вирчис был интерконтинентальным чемпионом по версии IBF (2003 – 2004), интерконтинентальным чемпионом по версии WBO (2005 – 2006).
- В мае 2007 года, нокаутировав чемпиона Европы Паоло Видоца, Вирчис стал чемпионом Европы EBU.