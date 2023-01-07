Володимир Зеленський запровадив санкції щодо Анатолія Тимощука
Джерело:Сайт президента України
Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції щодо 119 осіб, серед яких псевдоукраїнські та проросійські діячі культури. До списку потрапив і екс-капітан збірної України Анатолій Тимощук.
Указом Зеленського введено в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 6 січня 2023 року щодо Тимощука. Персональні санкції застосовані до колишнього футболіста терміном на 10 років.
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Тимощуку заборонений в'їзд до України. Також він позбавлений усіх державних нагород, не має права на отримання у власність земельних ділянок, блоковано всі його активи – фінанси, рухоме та нерухоме майно.
Анатолій Тимощук до цього часу працює у тренерському штабі санк-петербурзького Зеніта. Тимощук ще публічно не висловив свою позицію щодо війни Росії проти України, хоча довгий час був капітаном збірної України, який любив красуватись патріотичними пов'язками на голові.
Санкції проти Тимощука
- Блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.
- Обмеження торговельних операцій (повне припинення). Обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення).
- Запобігання виведенню капіталів за межі України.
- Зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань.
- Анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами.
- Заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах.
- Заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона).
- Повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона).
- Заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності.
- Припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами.
- Відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України.
- Позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення.
- Заборона на набуття у власність земельних ділянок.