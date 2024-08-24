На зустрічі з Володимиром Зеленським було багато спортсменів. Серед них були присутні медалісти Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

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Українські олімпійці на зустрічі з Зеленським

Президент України подякував українським олімпійцям за їх здобутки. Зеленський підкреслив, що спортсмени народились в різних містах та регіона: Дніпро, Київ, Полтава, Житомирщина та інші.

Також президент зазначив, що недивлячись на це, у всіх одна філософія. Володимир Олександрович зауважив про те, що Україна – команда. Згуртована, мотивована, об’єднана. Щоб у підсумку перемагати.

Ви не могли не відчувати підтримки мільйонів українців. І ми не просто вболівали за вас – ми всією нашою країною, усіма думками й серцем були поруч з вами, і за відчуттями ми змагалися всією країною разом з вами,

– підкреслив Зеленський.

Президент сказав, що всі українці показують світу, що таке наша країна. Україна, яка бореться країна, якій може бути боляче, важко, але вона встає та продовжує йти до своєї мети. Україна, яка здатна тримати удар. Україна, яка здатна перемагати, заявив Зеленський.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський нагородив Ольгу Харлан та Олександра Усика Орденом Свободи. Також фехтувальниця отримала від президента України пам'ятну відзнаку "Національна легенда України".