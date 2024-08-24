На встрече с Владимиром Зеленским было много спортсменов. Среди них присутствовали медалисты Олимпийских игр-2024 в Париже.

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Украинские олимпийцы на встрече с Зеленским

Президент Украины поблагодарил украинских олимпийцев за их достижения. Зеленский подчеркнул, что спортсмены родились в разных городах и регионах: Днепр, Киев, Полтава, Житомирщина и другие.

Также президент отметил, что несмотря на это, у всех одна философия. Владимир Александрович заметил о том, что Украина – команда. Сплоченная, мотивированная, объединенная. Чтобы в итоге побеждать.

Вы не могли не чувствовать поддержки миллионов украинцев. И мы не просто болели за вас – мы всей нашей страной, всеми мыслями и сердцем были рядом с вами, и по ощущениям мы соревновались всей страной вместе с вами,

– подчеркнул Зеленский.

Президент сказал, что все украинцы показывают миру, что такое наша страна. Украина, которая борется страна, которой может быть больно, трудно, но она встает и продолжает идти к своей цели. Украина, которая способна держать удар. Украина, которая способна побеждать, заявил Зеленский.

Напомним, что Владимир Зеленский наградил Ольгу Харлан и Александра Усика Орденом Свободы. Также фехтовальщица получила от президента Украины памятную награду "Национальная легенда Украины".