З 1991 року в Україні щорічно святкують День незалежності. З початком повномасштаного вторгнення це свято набуло нового, особливого значення для усіх українців, пише 24 канал.

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Еліна Світоліна

Українська тенісистка поділилася фото біля монументу Батьківщини-Матері та вкотре нагадала про безперервну боротьбу українського народу за незалежність.

Світ пізнав Україну завдяки неймовірній силі та боротьбі за незалежність. Саме її вкотре в нас намагалися забрати. Ціна свободи найвища і незворотня. Світла пам’ять героям, які віддали своє життя у цій боротьбі…низький уклін нашим воїнам, які стоять на захисті прав і свобод кожного українця. За незалежність ми будемо боротися, будемо пишатися й пам’ятати та робити все, щоб майбутні покоління жили у вільній країні. З Днем Незалежності України,

– написала Світоліна.



Еліна Світоліна біля Батьківщини-Матері / Фото з інстаграму тенісистки

Марина Бех-Романчук

Українська легкоатлетка виклала в сторіс фото зі змагань з прапором і щемливо підписала "З Днем незалежності, моя рідненька".



Привітання Марини Бех-Романчук / Фото зі сторіс спортсменки

Михайло Романчук

Чоловік Марини також привітав Україну у своїй сторіс, написавши "Happy Independence Day Ukraine", що перекладається як "З Днем незалежності, Україно". Однак, окрім привітань Михайло поділився і поганою новиною.



Привітання Михайла Романчука / Скриншот зі сторіс плавця

У наступній сторіс спортсмен повідомив, що басейн, у якому він здобув першу медаль чемпіонату України, тепер зруйнований. Зокрема закликав допомагати українським захисникам.



Зруйнований басейн / Скриншот зі сторіс Михайла Романчука

Андрій Лунін

Голкіпер Реала разом з дружиною поділилися неймовірними світлинами у вишиванках і також написали щемливе привітання нашій державі.

З Днем Незалежності, українці! Нехай цей день стане символом нашої сили, єдності та незламного духу. Дякуємо нашим захисникам за можливість жити. Хай мир і щастя завжди супроводжують кожного з нас,

– написала Анастасія Томазова.

Подружжя Луніних у вишиванках: фото з інстаграму Анастасії

Жан Беленюк

Спортсмен поділився дитячою світлиною зі святкування свята і підписав її простим "З Днем незалежності".



Беленюк в дитинстві / Фото з інстаграму борця

Андрій Шевченко

Ексгравець та тренер збірної України з футболу також не обділив Україну привітаннями.

З Днем нашої спільної, надзвичайно важливої та щодня виборюваної Незалежності, Україно!

– написав Шевченко в інстаграмі.

Дар'я Білодід

Дзюдоїстка поділилася кількома світлинами з державним прапором на честь Дня незалежності.

"З Днем незалежності,люба. Я завжди пишалася і пишаюся тим, що я українка! Наша країна-незламна, наші люди-незламні! Слава Україні", – написала Білодід.

Дар'я Білодід з прапором України: фото з інстаграму спортсменки

Відзначимо, що Олександра Усика та Ольгу Харлан нагородили Орденом Свободи під час урочистостей до свята.