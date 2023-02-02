Не дамо використати спорт для пропаганди війни: Зеленський подякував країнам Балтії та Польщі

Президент України Володимир Зеленський відреагував на підтримку країнами Балтії та Польщі нашої держави в питанні недопущення спортсменів Росії та Білорусі на міжнародні змагання.

Міністри спорту країн Балтії та Польщі різко засудили намагання Міжнародного олімпійського комітету (МОК) повернути на міжнародні змагання спортсменів Росії та Білорусі. Крім того, вони висловили підтримку українських спортсменів, тренерів, які захищають спільні цінності та інтереси вільних і демократичних держав.

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Зеленський: Не дамо використати спорт проти людяності

Президент України Володимир Зеленський подякував нашим союзникам за підтримку. Адже лише в єдності ми зможемо протистояти агресивним намірам Російської імперії.

Дякую Естонії, Латвії, Литві та Польщі за принципову позицію. Спроба МОК повернути атлетів з Росії та Білорусі на олімпійські змагання – це легітимізація злочинної агресії проти. Разом не дамо використати спорт проти людяності й для пропаганди війни!,

– йдеться у заяві президента України.

Раніше Володимир Зеленський відправив листа президенту Франції Еммануелю Макрону через можливу участь росіян та білорусів у Олімпійських іграх, які відбудуться у Парижі. Керівник нашої держави закликав не заплющувати очі на злочини Росії та не давати можливості окупантам повернутися в цивілізований світ навіть під нейтральним прапором.

Також президент України запросив главу МОК Томаса Баха відвідати Бахмут і на власні очі побачити, що нейтральності не існує.