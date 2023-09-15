"Це не фейк": Зеленський нагородив орденом "За мужність" шахіста Коваленка

Український гросмейстер Ігор Коваленко, який певний час на змаганнях представляв Латвію, отримав орден "За мужність". Спортсмен на передовій боронить незалежність України.

13 вересня 2023 року Президент України Володимир Зеленський нагородив кілька десятків воїнів орденами та медалями. Серед захисників нашої держави свою нагороду отримав шахіст Ігор Коваленко.

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Про визначну подію український гросмейстер написав у своєму Твітері. Ігор опублікував спільне фото з Президентом України Володимиром Зеленським та повідомив про нагороду.

Це не фейк. Це життя. Президент нагородив мене орденом "За мужність" ІІІ ступеня,

– написав Коваленко.

Зазначимо, що Ігор Коваленко на початку повномасштабного російського вторгнення в України призупинив свою шахову діяльність. Починаючи з літа 2022 року Коваленко у званні солдата боронить нашу державу від навали нелюдів.

Гросмейстер на захисті України