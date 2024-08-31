Володимир Пономаренко та Руслан Данилюк здобули "срібло" та "боронзу" на Паралімпіаді-2024

У суботу, 31 серпня, продовжуються фінали з легкої атлетики на Паралімпіаді-2024 за участю українців. У змаганнях зі штовхання ядра взяли участь Володимир Пономаренко та Роман Данилюк.

Два представники України змагались за медалі у штовханні ядра у класі F12. Одразу 8 учасників боролись за паралімпійські медалі у цьому виді програми, пише 24 Канал.

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Ще одна медаль у легкій атлетиці

Нагадаємо, що вранці 30 серпня першу медаль Україні у легкій атлетиці приніс Владислав Білий. Українець виборов "срібло" у метанні списа, поступившись лише колумбійцю Лемосу. А також Наталія Кобзар здобула "срібло" у бігу на 200 метрів.

З першої Руслан Данилюк показав результат 15,17 метра, що стало другим показникм у фіналі цього виду змагань. Перше місце посів представник Узбекистану з результатом 15,88 метра.

Інший українець, Володимир Пономаренко, у підсумку штовхнув ядро на відстань 12,70 метра, розмістившись на сьомій позиції. Перші дві спроби йому не зарахували.

З іншої спроби Данилюк показав вже 15,18 метра і займав третю позицію, однак згодом Пономаренко штовхнув ядро на 16,12 метра. посівши першу позицію.

При ще одній спробі Руслан Данилюк знову став другим, показавши результат близький до Володимира Пономаренка – 16,11 метра.

Згодом їх обігнав представник Узбекистану, який зайняв першу позицію. Він показав результат 16,45 метра.

За підсумками змагань, Володимир Пономаренко став срібним призером, а Руслан Данилюк забрав "бронзу".

Цікаво. На цьогорічному турнірі Пономаренко встановив особистий рекорд.

Відзначимо, що це перший подвійний подіум України на Паралімпіаді-2024.