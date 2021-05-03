Алієв отримав виклик провести бій на голих кулаках і провів дуель поглядів: відео

Колишній футболіст Динамо та збірної України Олександр Алієв може продовжити розвивати кар'єру бійця. Після того, як Олександр спробував себе у боксі, ексфутболіст може провести бій на голих кулаках.

"Піжон" кинув виклик Алієву

Володимир "Піжон" Дума, представник української ліги Махач, яка проводить бої на голих кулаках, кинув виклик Олександру Алієву. Це сталося під час одного з бійцівських вечорів.

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Дума та Алієв проведи дуель поглядів на імпровізованому ринзі.

Алієв ухилився від прямої відповіді, чи прийме виклик "Піжона". "Подумаю", – коротко сказав колишній футболіст Динамо.

Дума – Алієв відео дуелі поглядів

Що відомо про бої на голих кулаках

В Україні існує ліга Махач, яка проводить поєдинки на голих кулаках. Бійці б'ються без шоломів на майданчику, огородженому мішками.

Поєдинки тривають 3 раунди по 2 хвилини. У рамках ліги Махач влітку виступить український боксер Денис Берінчик, який зустрінеться з Артемом Лобовим.