"Я не готовий померти, я хочу жити заради України": Кличко про готовність піти на фронт

Володимир Кличко висловив свою позицію стосовно складного питання. Колишній боксер гідно обгрунтував відповідь.

Володимир Кличко зізнався, що не готовий піти на фронт. Та от легендарний спортсмен впевнений, що на нього чекає інша місія.

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Гідно все пояснив

Володимир Кчичко відвідав шоу доктора Маркуса Лінца у Німеччині, де йому поставили досить складне запитання, котре стосується готовності померти за свою державу. Український атлет, у свою чергу, не розгубився та розумно обґрунтував свою думку. Зокрема, легендарний боксер відзначив, що він готовий жити за свою країну, що, на його думку, є набагато складнішим. До того ж спортсмен зізнався, що досить часто чує подібне запитання.

Якщо в тебе в руку вже є автомат і тебе відправляють на фронт. Ось у чому різниця між російськими та українськими солдатами. Ні, я не готовий померти за Україну. Я готовий жити за свою країну. Це складніше, ніж померти. Також до останнього готують і дітей. Ви адаптуєтеся. Ви звикаєте до цього. Ви переходите у "цифровий формат". Тому що завдяки "хорошій цифровізації" людина має можливість дізнатися, до чого готується ворог, і уникнути трагедії,

– сказав Кличко.

До того ж Володимир розповів, що чув низку історій про те, як російські солдати зі зброєю, або навіть без, рвуться у бій, у результаті якого помирають. Згодом у подібні штурми посилають все нових і нових бійців, на яких чекає ідентична доля. Кличко відзначив, що це погляд на життя рабів, а українці зовсім інші, оскільки ми – вільні люди, оскільки ті українці, які перебувають на фронті, вони не мобілізовані, а добровольці.

Ба більше, колишній боксер запевнив, що нашим героям потрібна "підтримка в тилу", проте майже кожен українець вчиться поводитися зі зброєю, проходить курси з тактичної медицини та як поводитися під час обстрілів.

В інтерв'ю французькому виданню L'Equipe у 2015-му році Володимир Кличко заявляв, що готовий на фронті захищати територіальну цілісність України від військової агресії Росії.