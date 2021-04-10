Володимир Кличко переконаний, що Україна зможе перемогти у війні з Росією

Легендарний український боксер Володимир Кличко впевнений, що Україна переможе у війні з Росією. Титулований боксер впевнений, що Україна подолає труднощі з допомогою союзників.
Україна буде яскраво сяяти
Свою думку Кличко пояснив тим, що українці – талановита нація. Як приклад він навів Ігоря Сікорського та Яна Куна.
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"Я більше, ніж впевнений, в тому, що Україна буде яскраво сяяти. Кажу так тому, що у нас є бекграунд. У нас, українців, завжди було багато талановитих людей. Назву кількох. Ігор Сікорський – творець першого гелікоптера. Ви напевно використовуєте Whatsapp. Його створив Ян Кун, американський українець. Найбільший вантажний літак сконструював Антонов. Теж українець. Люди часто забувають про це або навіть не знають. У нас дуже талановита нація", – сказав Кличко.
Щодо російсько-української війни, Кличко висловив переконання, що Україна переможе, однак для цього потрібен час.
У нас є виклики на геополітичному полі. Щоб їх подолати, потрібен час через російсько-українську війну. Але, думаю, незабаром це пройде. І це станеться за підтримки союзників. Поодинці ми можемо йти швидше, але разом просунемося далі,
– сказав Володимир.
Ескалація ситуації на Донбасі: що відомо
- Росія стягнула війська до східного кордону України. Про це наприкінці березня повідомив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Українська розвідка попереджає про широкомасштабні провокації країни-агресора.
- Західні ЗМІ зафіксували польовий табір російських військових на кордоні з Україною.
- Унаслідок провокацій Росії Сполучені Штати привели війська в Європі у максимальну готовність. Також США запевнили, що не залишать Україну у випадку загострення ситуації.
- Росія прикривається заявами про "військові навчання", а тамтешні пропагандисти переконують, що Україна готує наступ на Донбас. Цю інформацію спростував Хомчак.
Розташування російських угрупувань поблизу кордону / Інфографіка 24 каналу