Володимир Кличко визнаний найкращим боксером важкої ваги, Усик – у топ-10

1 лютого 2021 , 13:21
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Легендарний український боксер Володимир Кличко після завершення кар'єри продовжує пожинати плоди своїх перемог. Володимир очолив рейтинг найкращих боксерів важкої ваги серед представників Європи.

Джерело: Boxrec.com

Авторитетний портал Boxrec.com склав рейтинг серед європейських боксерів за всю історію важкої ваги. Першу сходинку з великим відривом посідає Володимир Кличко.

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Кличко-молодший, який завершив кар'єру у 2017 році, має у своєму активі 700,3 бали. На другому місці – британець Леннокс Льюїс – 512,2 очка. Він пішов з боксу у 2003 році.

На третьому місці чинний чемпіон світу за версією WBC британець Тайсон Ф’юрі (327,7 балів). Ф'юрі всього на декілька балів випередив Віталія Кличка (324 бали).

У топ-10 знайшлося місце ще одному українцю. Чільну десятку замикає непереможний Олександр Усик.

Топ-10 європейських боксерів важкої ваги

  1. Володимир Кличко (Україна)
  2. Леннокс Льюїс (Велика Британія)
  3. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
  4. Віталій Кличко (Україна)
  5. Інгемар Юганссон (Швеція)
  6. Ентоні Джошуа (Велика Британія)
  7. Олександр Повєткін (Росія)
  8. Микола Валуєв (Росія)
  9. Макс Шмелінг (Німеччина)
  10. Олександр Усик (Україна)