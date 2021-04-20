Володимир Кличко може опинитися у тренувальному таборі Джошуа перед боєм з Ф'юрі

Британець Ентоні Джошуа готується до бою з Тайсоном Ф'юрі за всі пояси суперважкої ваги. Боксер хотів би бачити в своєму тренувальному таборі зіркових боксерів, в тому числі і Володимира Кличка.
Джошуа впевнений, що поради від тих, хто встиг стати найкращими, допоможуть йому в процесі підготовки до бою з Ф'юрі.
Цікаво Джошуа сподівається уникнути бою з Усиком, – промоутер
"Я б не відмовився від допомоги Джорджа Формана, Евандера Холіфілда, Роберто Дюрана, Томаса Хірнса, Шугара Рея Леонарда, Флойда Мейвезера. 100% не відмовився б. Ну і, звичайно ж, завжди радий вислухати Володимира Кличка", – сказав Джошуа.
Все, що відомо про бій Джошуа – Ф'юрі
- На кону потенційного поєдинку стоятиме звання абсолютного чемпіона світу. Вперше в історії важкої ваги один з боксерів може здобути всі чотири титули.
- Наразі Ф'юрі утримує пояс WBC. Водночас Джошуа належать титули WBA, WBO, IBF.
- Інформація про те, що боксери нарешті підписали контракт на 2 поєдинки, з'явилася у середині березня.
- За інформацією ЗМІ, боксери мають обмежену кількість часу, щоб узгодити бій. Інакше поєдинок може не відбутися.
- За попередньою інформацією, найбільш ймовірно, що бій відбудеться у Саудівській Аравії. Бій не хочуть проводити у червні в дні матчів Євро-2020, а також мають намір все організувати до старту Олімпіади.