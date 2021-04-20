Володимир Кличко може опинитися у тренувальному таборі Джошуа перед боєм з Ф'юрі

Британець Ентоні Джошуа готується до бою з Тайсоном Ф'юрі за всі пояси суперважкої ваги. Боксер хотів би бачити в своєму тренувальному таборі зіркових боксерів, в тому числі і Володимира Кличка.

Джошуа впевнений, що поради від тих, хто встиг стати найкращими, допоможуть йому в процесі підготовки до бою з Ф'юрі.

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"Я б не відмовився від допомоги Джорджа Формана, Евандера Холіфілда, Роберто Дюрана, Томаса Хірнса, Шугара Рея Леонарда, Флойда Мейвезера. 100% не відмовився б. Ну і, звичайно ж, завжди радий вислухати Володимира Кличка", – сказав Джошуа.

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