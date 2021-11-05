Володимир Кличко ледь не побився із зіркою UFC
5 листопада 2021 , 22:20Читать новость на русском
Джерело:ютуб-канал "Ушатайка"
Колишній чемпіон UFC у важкій вазі Андрій Орловський розповів, що на початку 2010-х років був близьким до бою проти тодішнього чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Володимира Кличко.
Історію про поєдинок, що не відбувся, білоруський спортсмен, на прізвисько Пітбуль, розповів в інтерв'ю на ютуб-каналі "Ушатайка".
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"Те, що зробили Мейвезер із МакГрегором три роки тому, я мав зробити у 2009-му чи 2010 році з Володимиром Кличком.
Попередньо мій менеджер з боксу розмовляв із компанією Кличко, щоб мені набили боксерський рекорд. Зробили б десь 10 боїв, а потім за великі бабки ми б побилися проти Кличка", – розповів Орловський.
Володимир Кличко та Андрій Орловський у 2010 році: що відомо
- Слід зазначити, що у 2009 році український боксер Володимир Кличко володів титулами за версією WBO та IBF.
- А білоруський боєць ММА Андрій Орловський у січні 2009 року програв титульний бій Федору Ємельяненку.
- Саме в цей час у Орловського відбулася серія з чотирьох поразок, через що, мабуть, і зірвалися плани команди білоруса.