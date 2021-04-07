Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Володимир Кличко поділився з публікою кадром свого чергового захоплення. Світлину боксер опублікував у інстаграмі.

Кличко-молодший опинився в кабіні невеликого літака поруч з досвідченим пілотом.

Цікаво Володимиру Кличку – 45: топ-бої боксера, драматичні поразки і повернення за рекордом

"Продовжую вчитися. І я не просто говорю це", – з посмішкою підписав фото Кличко-молодший перед штурвалом.

Схоже, ексбоксер вирішив освоїти літаючий апарат. Судячи з його настрою і пілота поруч, навчання проходить успішно.

Володимир Кличко повернеться у бокс?

Останній бій Кличка відбувся у 2017 році, коли українець програв Ентоні Джошуа. Влітку 2017-го Володимир оголосив про завершення кар'єри.

Та досі з'являються чутки буцімто Кличко планує повернутися у ринг. Повідомлялося, що Володимир готовий повернутися у ринг заради рекорду Джорджа Формана і стати найстаршим чемпіоном світу.

Також повідомлялося, що платформа DAZN підготували контракт для Володимира. Сам боксер ухиляється від прямої відповіді на запитання про відновлення кар'єри.