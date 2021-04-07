Володимир Кличко показав нове екстремальне захоплення на спортивній пенсії: фото
Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Володимир Кличко поділився з публікою кадром свого чергового захоплення. Світлину боксер опублікував у інстаграмі.
Джерело:інстаграм Володимира Кличка
Кличко-молодший опинився в кабіні невеликого літака поруч з досвідченим пілотом.
Цікаво Володимиру Кличку – 45: топ-бої боксера, драматичні поразки і повернення за рекордом
"Продовжую вчитися. І я не просто говорю це", – з посмішкою підписав фото Кличко-молодший перед штурвалом.
Схоже, ексбоксер вирішив освоїти літаючий апарат. Судячи з його настрою і пілота поруч, навчання проходить успішно.
Володимир Кличко повернеться у бокс?
Останній бій Кличка відбувся у 2017 році, коли українець програв Ентоні Джошуа. Влітку 2017-го Володимир оголосив про завершення кар'єри.
Та досі з'являються чутки буцімто Кличко планує повернутися у ринг. Повідомлялося, що Володимир готовий повернутися у ринг заради рекорду Джорджа Формана і стати найстаршим чемпіоном світу.
Також повідомлялося, що платформа DAZN підготували контракт для Володимира. Сам боксер ухиляється від прямої відповіді на запитання про відновлення кар'єри.
Поділитися новиною