Хокеїст національної збірної України відреагував на ракетний удар по Палацу спорту у Харкові

Сьогодні, 1 вересня, російська окупаційна армія здійснила масовану ракетну атаку по Харкову. Відомий хокеїст національної збірної висловився щодо обстрілу міста.

Володимир Чердак, гравець збірної України та Сокола відреагував на ракетний удар по Харкову. Хокеїст починав свій шлях, саме у зруйнованому окупантами Палаці спорту.

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Чердак про реалії життя у Харкові

Український хокеїст відреагував на ракетний удар росіян по Палацу спорту. Володимир Чердак розповів про реалії підготовки спортсменів у Харкові.

На даний момент спортсмен перебуває у розташуванні збірної України в Ризі, де національна команда брала участь у відборі на Олімпіаду-2026.

У мене у Харкові є кафе — коли я грав, поруч з ним влучило С300. Я впродовж періоду не знав, чи живі мої батьки. Ми живемо у таких реаліях, на жаль. Нам і в цьому важче, бо нам треба думати і про свої родини, і про тих, хто на фронті, хто в тилу. Через це дуже важко,

– сказав Чердак.

30-річний хокеїст зазначив, що його близькі всі живі та здорові. Також Володимир відмітив, що Палац спорту у якому він займався повністю зруйнований.

Нагадаємо, що українські хокеїсти програли словакам у останньому матчі фінального раунду кваліфікації на Олімпійські ігри-2026.