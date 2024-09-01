Владимир Чердак, игрок сборной Украины и Сокола отреагировал на ракетный удар по Харькову. Хоккеист начинал свой путь, именно в разрушенном оккупантами Дворце спорта.

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Чердак о реалиях жизни в Харькове

Украинский хоккеист отреагировал на ракетный удар россиян по Дворцу спорта. Владимир Чердак рассказал о реалиях подготовки спортсменов в Харькове.

На данный момент спортсмен находится в расположении сборной Украины в Риге, где национальная команда участвовала в отборе на Олимпиаду-2026.

У меня в Харькове есть кафе - когда я играл, рядом с ним попало С300. Я в течение периода не знал, живы ли мои родители. Мы живем в таких реалиях, к сожалению. Нам и в этом труднее, потому что нам надо думать и о своих семьях, и о тех, кто на фронте, кто в тылу. Из-за этого очень трудно,

– сказал Чердак.

30-летний хоккеист отметил, что его близкие все живы и здоровы. Также Владимир отметил, что Дворец спорта в котором он занимался полностью разрушен.

Напомним, что украинские хоккеисты проиграли словакам в последнем матче финального раунда квалификации на Олимпийские игры-2026.