Сьогодні, 1 вересня, місто-герой Харків знову опинився під масованим обстрілом російської окупаційної армії. Було багато пошкоджених будівель, серед яких опинився Палац спорту.

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Палац спорту до та після ракетного обстрілу

Повідомляють, що Палац спорту у Харкові було повністю зруйновано. Окупанти завдали 4 ракетних удари по спортивному комплексу. Після ракетного обстрілу Національний олімпійський комітет України ще раз висловив свою позицію щодо спортсменів з ворожої країни.

Вчергове нагадуємо, що RussiaIsATerroristState, а позиція України залишається непохитною. Допоки російські війська за підтримки білоруського уряду продовжують здійснювати акти геноциду проти українського народу, російським і білоруським спортсменам має бути заборонено брати участь у будь-яких міжнародних змаганнях у будь-якому статусі,

– заявили у комітеті.

Палац спорту після ракетного удару російськими окупантами/ Фото НОК України

Нагадаємо, що Харківський палац спорту був найбільшою спортивною спорудою у місті. Його використовували для проведення різних турнірів, Зокрема, мініфутбол, волейбол, баскетбол та інші. Також у ньому виступали зірки естради та проводили інші масові заходи.

Палац спорту у Харкові до ракетної атаки російських окупантів

Окрім Палацу спорту, у Харкові також було пошкоджено торговельний центр та відділення "Нової Пошти".