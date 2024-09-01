Володимир Чердак, гравець збірної України та Сокола відреагував на ракетний удар по Харкову. Хокеїст починав свій шлях, саме у зруйнованому окупантами Палаці спорту.

Читайте також Окупанти зруйнували Палац спорту у Харкові: кадри до і після російського удару

Чердак про реалії життя у Харкові

Український хокеїст відреагував на ракетний удар росіян по Палацу спорту. Володимир Чердак розповів про реалії підготовки спортсменів у Харкові.

На даний момент спортсмен перебуває у розташуванні збірної України в Ризі, де національна команда брала участь у відборі на Олімпіаду-2026.

У мене у Харкові є кафе — коли я грав, поруч з ним влучило С300. Я впродовж періоду не знав, чи живі мої батьки. Ми живемо у таких реаліях, на жаль. Нам і в цьому важче, бо нам треба думати і про свої родини, і про тих, хто на фронті, хто в тилу. Через це дуже важко,

– сказав Чердак.

30-річний хокеїст зазначив, що його близькі всі живі та здорові. Також Володимир відмітив, що Палац спорту у якому він займався повністю зруйнований.

Нагадаємо, що українські хокеїсти програли словакам у останньому матчі фінального раунду кваліфікації на Олімпійські ігри-2026.