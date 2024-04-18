Шовковський пояснив відсутність молодого таланту Динамо у матчі з Минаєм

У середу, 17 квітня, відбувся поєдинок перенесеного 16-го туру УПЛ між Минаєм та Динамо. Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський дав післяматчеву пресконференцію після перемоги киян (1:3).

У заявці на матч проти Минаю був відсутній Володимир Бражко, який в останніх матчах відзначався феєричними голами та передачами. Олександр Шовковський прокоментував відсутність молодого талану Динамо.

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Чому Бражко не потрапив у заявку киян

Головний тренер Динамо розповів, що кілька гравців застудились, тому поки не беруть участь в матчах.

На пресконференції в Олександрії я казав, що у нас є якась застуда чи інфекція в команді. Після гри з ЛНЗ захворів Нещерет, вночі перед грою з Олександрією піднялася висока температура у Сироти, він був виключений з заявки на гру. Після гри з Олександрією так само захворів Бражко – у нього була висока температура, тож він не зміг взяти участь у грі з Минаєм,

– зазначив Шовковський.

Нагадаємо, що у матчі Минай – Динамо на перших хвилинах відкрив рахунок Буяльський. Згодом в середині першого тайму господарі забили автогол. На початку другого тайму Минаю вдалося забити м'яч у ворота киян. На останніх хвилинах матчу Волошин поставив крапку в матчі, зробивши рахунок 1:3.

У сезоні-2023/2024 УПЛ Володимир Бражко провів 21 поєдинок, де забив 6 голів та передав 3 асисти.

Наразі Динамо веде боротьбу з Шахтарем за чемпіонство. Кияни відстають від "гірників" на 1 очко. У наступному поєдинку, який відбудеться 21 квітня, Динамо може взяти реванш у Полісся, якому програло в першому колі УПЛ з рахунком 3:2.