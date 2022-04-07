Володар "Золотого м'яча" взяв до рук зброю та захищає Україну від окупантів
Джерело:фейсбук Ігора Бєланова
Легендарний футболіст Динамо Ігор Бєланов записався до територіальної оборони Одеси. Відомий гравець зі зброєю в руках захищає рідне місто від окупантів.
Бєланов взяв до рук зброю
Легендарний нападник висловив своє захоплення нашими Збройними силами України. Також на сторінці у його мережі було фото, де він тримає в руках зброю.
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Неймовірна мужність і невичерпний бойовий дух! Все це і багато іншого характеризує наших воїнів Збройних Сил України. Ми з вами! Мир Україні, і Слава всім, хто протистоїть окупантам, які сміливо прийшли знищувати нашу Землю і наш Вільний, Героїчний Народ! Віримо в нашу швидку перемогу! Слава Україні!,
– написав Бєланов.
Про те, що відомий футболіст доєднався до територіальної оборони Одеси повідомила Zorya Londonsk.
Бєланов захищає Одесу від окупантів / Фото з фейсбуку відомого футболіста
У березні володар "Золотого м'яча" зустрівся з захисниками України. Він особисто поспілкувався з нашими героями.
Бєланов вступив до тероборони Одеси / Фото з фейсбуку відомого футболіста