Володар "Золотого м'яча" взяв до рук зброю та захищає Україну від окупантів

Легендарний футболіст Динамо Ігор Бєланов записався до територіальної оборони Одеси. Відомий гравець зі зброєю в руках захищає рідне місто від окупантів.

Бєланов взяв до рук зброю

Легендарний нападник висловив своє захоплення нашими Збройними силами України. Також на сторінці у його мережі було фото, де він тримає в руках зброю.

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Неймовірна мужність і невичерпний бойовий дух! Все це і багато іншого характеризує наших воїнів Збройних Сил України. Ми з вами! Мир Україні, і Слава всім, хто протистоїть окупантам, які сміливо прийшли знищувати нашу Землю і наш Вільний, Героїчний Народ! Віримо в нашу швидку перемогу! Слава Україні!,

– написав Бєланов.

Про те, що відомий футболіст доєднався до територіальної оборони Одеси повідомила Zorya Londonsk.



Бєланов захищає Одесу від окупантів / Фото з фейсбуку відомого футболіста

У березні володар "Золотого м'яча" зустрівся з захисниками України. Він особисто поспілкувався з нашими героями.



Бєланов вступив до тероборони Одеси / Фото з фейсбуку відомого футболіста

Ігор Бєланов – колишній нападник Динамо, володар нагороди "Золотий м’яч" 1986 року, співголова Комітету професіонального футболу УАФ.