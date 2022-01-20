Володар "Золотого м'яча" може очолити Евертон Миколенка

Евертон призначив Дункана Фергюсона тренером команди, але із приставкою "в.о.". Англійський клуб продовжує пошуки нового головного наставника.

Вперше може переїхати у Європу

Клуб переглядає відразу декілька кандидатів на посаду головного тренера. У цей шорт-лист потрапив легендарний у минулому італійський футболіст Фабіо Каннаваро.

До речі Дженоа офіційно призначила тренера після звільнення Шевченка

Начебто сторони вже ведуть перемовини. 48-річний спеціаліст може вперше у своїх тренерській роботі очолити клуб із Європи.

Якщо володар "Золотого м'яча-2006" погодиться на умови Евертона, то на нього чекає складне завдання. Евертон після 19-ти зіграних поєдинків посідає лише 16-те місце у таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 19 очок.

Зараз італійський фахівець перебуває без роботи.

Тренерська кар'єра Каннаваро