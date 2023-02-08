Трагічна подія сталася у австрійському футболі. У середу, 8 лютого, у Відні був вбитий колишній гравець збірної Австрії Волкан Кахраман.

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Як повідомляють місцеві ЗМІ, 43-річного ексхавбека було застрелено вранці біля одного з барів міста на Етріхштрассе. Врятувати Волкана не вдалося.

Також зазначається, що Кахраман був близько знайомий із вбивцею, якому було 46 років. Одразу після смерті ексфутболіста злочинець наклав на себе руки. Причина конфлікта між чоловіками поки невідома.

Кар'єра Кахрамана проходила у 00-і роки XXI сторіччя, але значних досягнень він не здобув. Він був вихованцем Феєноорда, а дебютував на професійному рівні за Ексельсіор з Роттердама.

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За свою кар'єру він встиг пограти аж за 15 клубів, серед яких були Трабзонспор, Аустрія Відень, Зальцбург, ЛАСК та Іракліс. Крім того, у 2002 році Волкан зіграв три поєдинки за збірну Австрії.