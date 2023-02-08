На 87-му році життя помер Мірослав Блажевіч, більше відомий як Чіро. Легендарний тренер помер у Загребіпісля довготривалої боротьби з важкою вхоробою. Коуч встиг попрацювати з низкою клубів, з якими виграв чимало титулів, та з багатьма національними збірними, але успіху добитись зміг тільки з однією.

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Історія успіху з Хорватією

У 1990-му році, з проголошенням незалежності Хорватії, Чіро уже третій раз приходить у загребське Динамо (яке тепер носило назву Кроація). Блажевич обіймав одночасно посади тренера і президента клубу. Під його керівництвом Кроація виграла чемпіона та Кубок Хорватії. Та згодом він покинув свій клуб, щоб зосередитися на роботі в національній збірній Хорватії.

Блажевичу випала честь допомогти хорватам кваліфікуватись на перше в історії Євро-1996. Хорватія сенсаційно зайняла перше місце в групі і безпосередньо вийшла на Євро. Блажевич завдяки цьому успіху отримав деяку міжнародну популярність. Хорвати вийшли у чвертьфінал свого першого міжнародного турінру, проте головний успіх чекав збірну попереду.

У кваліфікації до чемпіонату світу-1998 хорвати зайняли друге місце у відбірковій групі. Таким чином на них чекав перший в історії плей-офф раунд, де вони зустрілись зі збірною України. "Картата" збірна оібграла "синьо-жовтих" і вийшли на свій перший мундіаль. На ЧС Хорватія створила одну з найголовніших сенсацій, зайнявши на турнірі третє місце.

У груповій стадії Хорватія перемогла збірні Японії та Ямайки, дозволивши собі в третьому матчі програти Аргентині в матчі за перше місце. В серії плей-офф команда пройшла Румунію та Німеччин але у пфівфіналі поступилась французам. У матчі за третє місце хорвати здолали збірну Нідерландів та завоювали свої перші медалі на ЧС.

Подальша його робота в хорватській збірній не була такою успішною. Команда провалила відбірковий етап до Євро-2000. Згодом команда невдало стартувала у кваліцікації до ЧС-2022 після чого Чіро і подав у відставку.

Збірні, які Чіро тренував після Хорватії