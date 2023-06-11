Сумну звістку про загибель двоюрідного брата Микити Бурди повідомив сайт футбольного клубу Динамо. Майже рік рідні та близькі сподівалися, що Дмитро живий.

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Понад рік вважався безвісти зниклим

Початок повномасштабної агресії Дмитро Бурда зустрів у Маріуполі. Зі зброєю в руках він боронив місто від навали російських загарбників.

Наприкінці березня минулого року 25-річний Дмитро востаннє виходив на зв'язок з рідними. Весь цей час він вважався безвісти зниклим. Пізніше стало відомо, що воїн загинув під час оборони Маріуполя.

Нещодавно сім'ї Дмитра Бурди повідомили, що ДНК знайдених залишків тіла збігається з ДНК його батька. Тож рідні змогли поховати та попрощатися з Дмитром лише зараз.

ФК Динамо (Київ) висловлює щирі співчуття Микиті Бурді та всій його родині. Земля пухом Герою,

– йдеться у повідомленні столичного клубу.

Раніше стало відомо про загибель на фронті колишнього працівника Динамо Віталія Коров'яковського. Він працював у відділі клубного телебачення та медіаслужби.