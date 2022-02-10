"Волають направо й наліво": у Кремлі істерика через допінг Валієвої
Джерело:РБК
Російська фігуристка Каміла Валієва отримала позитивний допінг-тест. Через це у Кремлі почалася справжня істерика.
Допінг-скандал за участю Валієвої взявся коментували прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.
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Пєсков про допінг Валієвої
Речник Путіна зазначив, що скандал з допінгом російської фігуристки Каміли Валієвої розгорівся не на Олімпіаді, а серед тих, хто "почав кричати", не розібравшись у події.
Не знаючи суті, почали волати направо і наліво,
– сказав він.
Пєсков наголосив, що орієнтуватися в цій ситуації потрібно на Міжнародний олімпійський комітет. "Ви чули заяву МОК, нам тут чогось говорити немає жодного сенсу", – додав прессекретар Путіна.
Нагадаємо, раніше спортивний лікар, заслужений тренер Росії Ігор Зав'ялов прокоментував позитивний допінг-тест Валієвої. Він зазначив, що препарат триметазидин ніяк не впливає на результати тренувального процесу, однак давно входить до переліку заборонених.
Ситуація з допінгом росіянки Валієвої: що відомо
- Збірна Росії 7 лютого у складі Камілі Валієвої, Марка Кондратюка, Анастасії Мішиної та Олександра Галлямова, а також Микити Кацалапова та Вікторії Синіциної здобула "золото" Олімпіади-2022 у командному турнірі.
- Пізніше з'ясувалося, що Валієву підозрюють у вживанні допінгу. В організмі фігуристки нібито знайшли заборонений кардіологічний препарат триметазидин. Ситуацію ускладнює те, що дівчині всього 15 років.
- За правилами Антидопінгового кодексу, спортсмени віком до 16 років не можуть бути визнані винними в порушенні антидопінгових правил.
- У ситуації 9 лютого розбиралися спортивні юристи. Рішення обіцяють озвучити 10 лютого.
- Якщо вину росіянки доведуть, то в ОКР заберуть золоті медалі у командній першості.