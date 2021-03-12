Ефектні виходи, кров та нокаути: вогняне промо бою Берінчик – Санчес

Непереможний український боксер Денис Берінчик вже через декілька днів знову з'явиться на ринзі. Його суперником стане чилієць Хосе Санчес.

Промо поєдинку: хто кого

Вже 21 березня українські прихильники боксу зможуть знову побачити на ринзі Дениса Берінчика. Зараз відбуваються останні етапи підготовки до поєдинку.

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K2 Promotions вже підігрів інтерес вогняним промо бою. Ефектні виходи українця, кров, нокаути, потужні удари та перемоги боксерів. Все це висвітлено у відео. 32-річний Берінчик проведе двобій на рідній землі у Броварах. Саме там він у жовтні 2020 року здобув перемогу над румуном Віорелом Сіміоном.

Санчес – чемпіон WBO у Латинській Америці. У його доробку 19 боїв, у яких він 18 разів святкував перемогу та за свою кар'єру зазнав лише однієї поразки.

Захід відбуватиметься із дотриманням карантинних вимог відповідно до чинного законодавства України. Денис вп'яте буде захищати титул інтернаціонального чемпіона WBO.

Відео промо бою Берінчик – Санчес