Як повідомляє британський таблоїд, водій гравця МЮ так і не зміг заправити авто, простоявши в черзі майже сім годин.
Варте уваги Побив рекорд та забив переможний гол: як Роналду став героєм матчу Ліги чемпіонів – відео
Пробувши на заправці до 9 години вечора, водій, не дочекавшись пального, пересів у Range Rover охоронця та поїхав ні з чим.
Водій залишив Bentley вартістю 220 тисяч фунтів на заправці / Фото The Sun
Ситуацію пов’язують з веденням в дію Брекзит, яка вплинула на брак водіїв спеціальної категорії для перевезення нафтопродуктів, для розв'язання проблеми уряд залучив армію.