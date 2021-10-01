Як повідомляє британський таблоїд, водій гравця МЮ так і не зміг заправити авто, простоявши в черзі майже сім годин.

Варте уваги Побив рекорд та забив переможний гол: як Роналду став героєм матчу Ліги чемпіонів – відео

Пробувши на заправці до 9 години вечора, водій, не дочекавшись пального, пересів у Range Rover охоронця та поїхав ні з чим.



Водій залишив Bentley вартістю 220 тисяч фунтів на заправці / Фото The Sun

Ситуацію пов’язують з веденням в дію Брекзит, яка вплинула на брак водіїв спеціальної категорії для перевезення нафтопродуктів, для розв'язання проблеми уряд залучив армію.