Как сообщает британский таблоид, водитель игрока МЮ так и не смог заправить автомобиль, простояв в очереди почти 7 часов.

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Пробыв на заправке до 9 часов вечера, водитель, не дождавшись топлива, пересел в Range Rover охранника и уехал ни с чем.



Водитель оставил Bentley стоимостью 220 тысяч фунтов на заправке / Фото The Sun

Ситуацию связывают с введением в действие Брекзита, который повлиял на нехватку водителей специальной категории для перевозки нефтепродуктов, для решения проблемы правительство привлекло армию.