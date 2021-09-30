У першому таймі команди м'ячів не забили, хоча гарні моменти не використали гравці Вільярреала. Данджума мав два чудові шанси відкрити рахунок, але голкіпер манкуніанців де Хеа в цих епізодах був на висоті.

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На 53-й хвилині гості все ж таки досягли свого. Пако Алькасер у дотик замкнув простріл із лівого флангу і вивів Вільярреал уперед.

Манчестер Юнайтед досить швидко відігрався. Теллес ідеально поклав м'яч у дальній кут Вільярреала після передачі Фернандеша зі штрафного.

У компенсований час Роналду приніс перемогу своїй команді. Манчестер Юнайтед посідає третє місце у групі, набравши 3 очки, Вільярреал – четвертий, маючи у своєму активі один бал.

Відео переможного голу Роналду

Рекорд Роналду

Домашній поєдинок проти Вільяреала став для Роналду 178-м в Лізі чемпіонів УЄФА. Він побив рекорд за кількістю зіграних матчів, встановлений Ікером Касільясом. Цей сезон є для Роналду 19-м в Лізі чемпіонів.