Власник Челсі прокоментував провальний сезон: що буде з майбутнім Мудрика та команди

Лондонське Челсі продовжує провалювати сезон-2022/2023. Новий власник "аристократів" Тодд Боулі прокоментував негативні результати команди.

Тодд Боулі увійшов до консорціуму після того, як Роман Абрамович продав Челсі. Також в це об'єднання бізнесменів, які утримують лондонський клуб увійшли американець Марк Волтер та швейцарець Гансйорг Вісс.

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Боулі: Уболівальники є вимогливими, вони хочуть перемог

Перший прокоментував провальні результати команди та заговорив про перспективи клубу. За словами Буолі, вони вірять у клуб, у якому бачать проєкт не на один рік.

Уболівальники є вимогливими, вони хочуть перемог. Ми це усвідомлюємо і теж хочемо перемагати. Бачення таке, що це довгостроковий проєкт, ми налаштовані на перспективу. Віримо, що з усім упораємося,

– заявив Буолі.

Нагадаємо, що власник Челсі розкритикував футболістів після домашньої поразки від Брайтона 1:2. Тодд Боулі навідався у роздягальню "синіх", де особисто висловив своє невдоволення беззубою грою команди. Відзначається, що на ту зустріч Боулі прийшов у компанії іншим співвласників клубу.

В останньому матчі Челсі знову не потішило позитивним результатом. "Аристократи" без шансів програли на виїзді Арсеналу 3:1. Вже на 34-й хвилині рахунок у матчі був 3:0 на користь команди Мікеля Артети. Якраз після голу Габріела Жезуса фанати Арсенала почали скандувати кричалку у бік наставника "синіх" Френка Лемпарда.

Підопічні Лемпарда зазнали шостої поразки поспіль. Востаннє "сині" перемагали ще 11 березня, коли на виїзді переграли Лестер 1:3.

Челсі після 33-х зіграних турів йде лише на 12-й позиції, маючи у своєму активі 39 очок. Від зони вильоту перевага складає 9 балів.

До слова. Лондонському клубу залишилось зіграти 5 матчів, аби покращити свою ситуацію у турнірній таблиці АПЛ – проти Борнмута, Фореста, Манчестер Сіті, МЮ та Ньюкасла. Очікується, що після закінчення сезону "аристократи" попрощають із декількома футболістами, яких відносно нещодавно придбали.